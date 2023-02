Investita e uccisa mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. È morta così una donna di 47 anni, di nazionalità rumena, questa mattina, sulla Strada Statale 18, a Capaccio Paestum (Salerno). A darne notizia è Ottopagine.it.

Capaccio, 47enne in bici investita e uccisa: stava andando al lavoro

Stando ad una prima ricostruzione, pare che la donna si stesse recando a lavoro quando sarebbe stata travolta in pieno da un furgone, guidato da un uomo. Il conducente si è fermato per sincerarsi delle sue condizioni in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Ma l’intervento dei sanitari del 118 non è bastato a salvarle la vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente, che al momento appare poco chiara. Non è chiaro se il conducente abbia perso il controllo del furgone e abbia di conseguenza investito la donna o se, per una distrazione, l’uomo non si sia reso conto subito della presenza della ciclista sulla corsia. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione, con traffico rallentato sulla Statale 18 in entrambi i sensi di marcia.