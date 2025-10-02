Un’area di oltre 400 metri quadrati è stata sequestrata dagli agenti dell’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli a seguito di controlli mirati nel quartiere.

Cantiere abusivo a Secondigliano: sequestrata area di 430 mq, denunciato il proprietario

Durante un sopralluogo in via del Camposanto, i vigili hanno accertato che su una superficie di circa 430 mq erano in corso lavori di sbancamento del terreno, contestualmente alla realizzazione di un manufatto in cemento armato di circa 210 mq. La struttura, al momento dell’intervento, era costituita da un unico livello ma già predisposta per ospitare almeno un altro piano.

Alla richiesta di documentazione, è stato esibito un vecchio permesso di costruire ormai decaduto e mai rinnovato. Le opere, quindi, risultavano prive di titolo autorizzativo e dunque abusive. Gli agenti hanno proceduto al sequestro dell’intera area e denunciato all’Autorità Giudiziaria il proprietario per violazioni alla normativa edilizia e antisismica.