Il mondo del pattinaggio internazionale si ritrova a Villaricca per il Campus di Alta formazione organizzato dalla Virtus Sette Stelle al Palazzetto dello Sport. Oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia sono stati impegnati questo fine settimana in approfondimenti tecniche e artistiche coadiuvati dai più grandi nomi del pattinaggio. A dirigere i lavori, infatti Oscar Molins direttamente da Barcellona e allenatore più importante al mondo, Luca Dalisera allenatore della nazionale italiana nonché direttore tecnico della Virtus Sette Stelle, Elia Campagna pluri campione europeo e Claudio Scala coach della Federazione. Ospite d’eccezione è stato Guillermo Gomez Correa da Madrid atleta 17enne considerato attualmente tra i migliori giovani pattinatori nonché sella di TikTok. Guillermo, infatti, porta alta la bandiera di questo sport non solo sul parquet ma anche sui social appassionando il mondo intero. Un grande evento sportivo, unico nel suo genere che è riuscito a portare un grande indotto economico con hotel, bar e ristoranti pieni grazi al Campus e alle tante persone che vi hanno partecipato.