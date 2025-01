Svolta storica per il quartiere di Scampia: entro la prossima estate, le famiglie che attualmente vivono nel campo rom di Cupa Perillo saranno reinsediate in sistemazioni alternative e partiranno i lavori di bonifica dell’area.

Campo rom Scampia, arriva l’accordo: “Verrà smantellato e bonificato. Famiglie spostate in abitazioni adeguate”

Lo ha annunciato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al termine di una riunione tenutasi in prefettura, a cui ha partecipato in collegamento anche il commissario straordinario Fabio Ciciliano. Il piano, già definito nei dettagli, prevede un importante intervento urbanistico che cambierà il volto di questa zona da tempo problematica.

Secondo quanto illustrato dal primo cittadino, il progetto si articolerà in diverse fasi. La prima riguarderà il reinsediamento delle famiglie rom, attualmente stimate tra le 250 e le 300 unità, sulla base di un censimento effettuato di recente. Le famiglie saranno suddivise in “micro cluster” e collocate in soluzioni abitative adeguate, inclusi appartamenti confiscati alla criminalità organizzata. Questo approccio ha già ricevuto il consenso delle associazioni rappresentative della comunità rom.

Si attende la bonifica

Una volta liberata l’area, partirà la bonifica, già pianificata nei dettagli grazie a una valutazione quali-quantitativa. Successivamente, l’area verrà trasformata con la realizzazione degli svincoli dell’asse di Scampia e nuovi spazi verdi. Il progetto complessivo mira non solo a risolvere un problema sociale, ma anche a riqualificare una zona che da oltre 30 anni versa in condizioni di degrado.

Il costo totale dell’intervento è stimato in 30 milioni di euro, già parzialmente coperti. Circa la metà delle risorse provengono da un finanziamento presso la contabilità speciale della prefettura, destinato al reinsediamento, e da fondi della Città metropolitana per la realizzazione degli svincoli. I restanti 12 milioni di euro necessari per la bonifica saranno stanziati dalla struttura commissariale.

“Il progetto è già pronto sia per il reinsediamento sia per la realizzazione degli svincoli,” ha spiegato Manfredi, sottolineando che i poteri commissariali consentiranno di accelerare le procedure e di ottenere ulteriori risorse. “Abbiamo messo in campo una buona collaborazione istituzionale, che ci consentirà di risolvere un problema annoso che da oltre tre decenni affligge questa zona di Scampia.”