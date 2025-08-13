Controlli serrati nei campi rom di Napoli e provincia, con particolare attenzione all’area nord del capoluogo. È la strategia voluta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che unisce presidio del territorio, contrasto alle attività illecite e mappatura delle criticità sociali.

Campi rom area nord, refurtiva da 100mila euro sequestrata: maxi operazione dei Carabinieri

A Casoria, in località Cantariello, i militari hanno effettuato 10 perquisizioni domiciliari. Tre persone sono state denunciate dopo il ritrovamento di 9 orologi di lusso e 78 gioielli in oro, per un valore di circa 100mila euro. Sequestrate anche 7 slot machine, un totem cambiamonete, 2mila euro in contanti, e due telefoni cellulari di dubbia provenienza. Identificate 21 persone residenti nel campo.

A Secondigliano, lungo la Circumvallazione esterna, sono stati scoperti 3 borsoni contenenti 7 cellulari con SIM, 6 ricetrasmittenti, 5 targhe clonate, 3 lampeggianti simili a quelli in dotazione alle forze dell’ordine, un’arma impropria tipo “nunchaku”, un bossolo calibro 12, strumenti da scasso e indumenti per il travisamento. Nella stessa operazione, un minore fermato per rapina è stato affidato a un centro di prima accoglienza.

A Giugliano in Campania, l’attività di monitoraggio ha portato all’identificazione di 294 persone e al controllo di 149 veicoli, con 57 violazioni al Codice della Strada contestate, in gran parte per mancanza di assicurazione o revisione. Sequestrati 36 mezzi e rimosse 7 carcasse di auto.

Oltre ai risultati operativi, l’attenzione dei Carabinieri si concentra anche sull’aspetto sociale: la dispersione scolastica dei minori. Con la riapertura delle scuole a settembre, i militari intensificheranno i controlli per verificare la frequenza obbligatoria, al fine di contrastare l’esclusione sociale e il rischio di avvicinamento precoce ad attività criminali.