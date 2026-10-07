La mobilitazione dei comitati flegrei a Roma si arricchisce di una novità cruciale: il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il nuovo pacchetto di norme potrebbe approdare in Consiglio dei Ministri già martedì prossimo.

Campi Flegrei, domani la protesta dei comitati a Roma: Piantedosi annuncia il nuovo decreto in Cdm

Mentre l’area flegrea si prepara alla storica giornata di domani, giovedì 8 ottobre, con la partenza dei pullman diretti alla Capitale, le dichiarazioni rilasciate dal capo del Viminale a Napoli imprimono un’improvvisa accelerazione all’iter istituzionale. I sindaci del territorio, confortati anche dagli ultimi tavoli tecnici in Prefettura, hanno accolto con favore l’annuncio di quello che viene definito un “decreto decennale”.

La manifestazione

A prendere la parola sono i quattro sindaci flegrei: Luigi Manzoni per Pozzuoli, Josi Gerardo Della Ragione per Bacoli, Antonio Sabino per Quarto e Salvatore Scotto di Santolo per Monte di Procida.

I primi cittadini spiegano che la trasferta nella Capitale non sarà una semplice passerella, ma un’azione precisa: pretendere un decreto che funzioni davvero, capace di dare risposte concrete agli sfollati, alle famiglie e ai commercianti messi in ginocchio. Per i sindaci non c’è più tempo da perdere: serve un piano immediato per la messa in sicurezza di tutti gli edifici, pubblici e privati, insieme allo sblocco definitivo delle opere infrastrutturali e strategiche che il territorio attende da anni.

Tra le richieste centrali c’è anche la stabilizzazione dei dipendenti comunali assunti nell’ultimo triennio, fondamentale per dare rinforzi a municipi altrimenti impossibilitati a gestire l’emergenza con organici ridotti. I quattro amministratori concludono confermando la propria totale disponibilità al dialogo con Governo e Regione Campania, a patto che sia un confronto reale, aperto ai cittadini e finalizzato a soluzioni condivise e definitive.