Campi Flegrei, scontri tra Polizia e manifestanti. Paoloni: “Prendere distanza dai violenti”

“Il diritto a manifestare è sacrosanto – dichiara Stefano Paoloni, segretario generale del SAP, il sindacato autonomo di polizia – e le forze dell’ordine hanno diritto di garantirlo a tutti ma la violenza non può mai essere accettata e consentita. Chi non prende le distanze dai violenti è complice. Anche stavolta riescono ad infiltrarsi i ‘professionisti del disordine’ in una manifestazione pubblica. È importante -prosegue Stefano Paoloni – che vengano introdotti al più presto norme o protocolli operativi come la previsione di un’area di sicurezza tra manifestanti e forze dell’ordine e maggiore uso degli idranti per disperdere i violenti”. Al Segretario Generale si unisce il Segretario Provinciale di Napoli Ernesto Morandini per esprime vicinanza e solidarietà al vicario del Questore rimasto ferito ed a tutti i colleghi coinvolti.

