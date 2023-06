Si torna a parlare del progetto dei campi di padel nel mercato ortofrutticolo di Giugliano ma la discussione stavolta si sposta in consiglio comunale perché i consiglieri di minoranza hanno richiesto una seduta ad hoc. Il 19 giugno l’aula dovrà confrontarsi sulla richiesta dei consiglieri Conte, Sequino, Poziello, Iovinella, Sestile, Porcelli e Poziello che chiedono la revoca in autotutela del progetto che prevede la realizzazione di campi di padel e di calcio nel mercato ortofrutticolo.

Consiglio su Mog a Giugliano

L’annuncio del progetto qualche settimana fa da parte del sindaco aveva scatenato numerose reazioni e critiche. Il piano voluto dal primo cittadino prevede, oltre alla realizzazione di un centro polifunzionale dotato di sala convegni, un laboratorio, una sala co-working, una sala ristoro, locali destinati al comparto amministrativo, anche un campo di calcio a 5 e un campo di padel. Un intervento di un milione e mezzo di euro già appaltato ma per gli esponenti di centrosinistra di minoranza è da bloccare e rivedere.

Il consigliere Sequino invita l’esecutivo cittadino a fermarsi: “Ci auguriamo che la maggioranza sia presente in aula affinché si apra una discussione seria sul futuro del mercato ortofrutticolo e soprattutto ritorni sulle sue posizioni aprendosi al confronto ascoltando soprattutto le istanze di chi vive il mercato ogni giorno”. Il collega Paolo Conte propone di “realizzare laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli, favorendo d’intesa con i servizi politiche sociali del Comune, l’inserimento socio-lavorativo di giovani lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa da inserire in progetti di riabilitazione sociale”.