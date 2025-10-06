Un momento di pura incredulità si è trasformato in un piccolo malore per un giovane campano che, da poche settimane, si era trasferito in Friuli per lavoro. L’episodio è avvenuto in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine, e solo ieri la notizia è stata diffusa dal Messaggero Veneto.

Campano parte per lavoro al Nord: vince 500mila euro con un Gratta e Vinci e sviene

Il ragazzo, come racconta il giornale, si trovava al locale Velox Pizza, gestito da Arian Toska e dalla moglie Mirela Mance. Dopo il turno di lavoro, come era solito fare, si è fermato nel locale insieme ad alcuni colleghi. Su suggerimento di un amico ha deciso, per la prima volta, di tentare la fortuna acquistando tre biglietti “Numerissimi” da 5 euro.

Seduto ai tavoli esterni, ha iniziato a grattare i tagliandi. Quando ha realizzato che uno di essi nascondeva una vincita da 500mila euro, è tornato di corsa all’interno per chiedere conferma. «Abbiamo controllato il biglietto — ha raccontato Toska — e in effetti era tutto vero: aveva appena vinto mezzo milione di euro».

L’emozione, però, è stata troppo forte. Il giovane ha chiesto un bicchiere d’acqua, poi ha perso i sensi, accasciandosi sul pavimento. I presenti lo hanno soccorso immediatamente e, fortunatamente, si è ripreso poco dopo. Un familiare, giunto sul posto, lo ha poi accompagnato a casa. Secondo quanto riferito dai titolari, il ragazzo sarebbe successivamente tornato in Campania, e da allora non è più passato al locale. Nonostante ciò, Toska e la moglie hanno voluto brindare comunque a quella vincita straordinaria, che resterà a lungo nella memoria dei clienti del Velox Pizza.