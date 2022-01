Crescono giorno dopo giorno i contagi in Campania e anche i ricoveri. Secondo il bollettino diramato dall’Unità di Crisi regionale oggi, 5 gennaio, ci sono ben 16.972 nuovi positivi su 117.278 tamponi processati nella giornata di ieri. Mai così tanti dall’inizio della pandemia.

Campania verso la zona gialla, quasi 17mila contagi e oltre 800 ricoveri

Il tasso di positività è pari al 14,47%, quattro punti percentuali in più rispetto a ieri quando era al 10,21%.

Si contano anche 26 morti, di cui 11 nelle ultime 48 ore. Le altre 15 vittime sono decedute in precedenza (tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022),​ ma registrati ieri. Per quanto riguarda i ricoveri oggi ci sono 813 pazienti in degenza ordinaria, 32 in più nelle ultime 48 ore. In aumento anche i degenti in terapia intensiva: oggi sono 65; 7 in più rispetto a due giorni fa.