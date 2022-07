Doveva essere una semplice visita di controllo. E invece si è trasformata in un vero e proprio parto. E’ la vicenda con epilogo felice che si è consumata ad Atena Lucana, in provincia di Salerno. A venire alla luce il piccolo Ciro, un neonato di 3 chili e mezzo in perfetta salute.

Atena Lucana, dal ginecologo per un controllo: partorisce nello studio

Protagonista della storia è una donna, di nome Sabrina, originaria di San Rufo. La partoriente è entrata improvvisamente nella fase del travaglio durante il controllo effettuato dal medico. A questo punto il ginecologo Francesco De Laurentiis ha ritenuto che non ci fosse il tempo necessario per il trasferimento della donna all’ospedale di Polla (Salerno).

Ha deciso dunque di far partorire la paziente nel suo studio medico. Una nascita rocambolesca per il piccolo Ciro, che però non ha risentito delle condizioni insolite della sua nascita. Grande emozione per mamma Sabrina e papà Biagio. La neomamma è stata trasportata insieme al suo bimbo all’ospedale “Luigi Curto” dove sono stati fatti tutti gli accertamenti necessari. Si torna dunque a nascere nel comune di Atena Lucana, piccolo comune al confine con la Basilicata.