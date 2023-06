Campania, tragedia in cantiere: Emanuele muore colpito da una trave

Ancora una tragedia sul lavoro in Campania. Un operaio di 32 anni è morto mentre si trovava in un cantiere edile ad Altavilla Irpina, nell’avellinese. Emanuele Pisano, così si chiamava la vittima, era residente a San Martino Valle Caudina.

Secondo una prima ricostruzione, il 32enne sarebbe stato colpito da un trave che l’avrebbe ucciso sul colpo. La dinamica dell’incidente è ancora i fase di accertamento. Subito dopo l’incidente, i colleghi hanno provato a soccorrerlo e poi hanno allertato i sanitari del 118. Quando l’ambulanza è giunta sul posto per Emanuele già non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane operaio.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini e i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’accaduto. Sul posto anche il pm di turno che sta coordinando le indagini. Il magistrato potrebbe disporre il sequestro della salma per un eventuale esame autoptico. Soltanto nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sulle cause dell’incidente.

Il precedente

L’ultimo decesso sul posto di lavoro in Campania risale al 1 giugno scorso a Casal di Principe. Un operaio di 62 anni ha perso la vita cadendo da un’impalcatura in un cantiere edile ed è morto per le ferite riportate. In quel caso non è stato ancora chiarito se l’uomo fosse stato colpito da un malore.