Torna l’incubo Covid. Con la nuova impennata dei contagi, il governatore della Campania Vincenzo De Luca invita tutti a “«tenere gli occhi aperti”. Specifica che la nuova variante non è pericolosa per i giovani ma per gli anziani e i fragili. E invita a usare prudenza e a rimettere la mascherina.

Campania, torna la paura Covid. De Luca: “Prudente tornare alle mascherine”

Con l’apertura delle scuole la circolazione del virus potrebbe subire un’accelerazione. Per questo, il Presidente della Regione invita ad alzare di nuovo il livello di attenzione: “Se cominciamo a usare un po’ la mascherina, diciamo che un po’ di prudenza non guasta, soprattutto nei luoghi di aggregazione. Cerchiamo di non fare chi si vergogna della mascherina, non è che perdiamo la bellezza, qualcuno addirittura migliora la sua estetica se si maschera. Noi daremo informazioni aggiornate e in tempo utile ai nostri concittadini. E soprattutto vacciniamoci”.

Sul fronte dei sieri anti-covid, De Luca spiega che ad ottobre in Campania arrivano i nuovi vaccini in grado di contrastare la nuova variante. La data è tra il 2 e il 6 ottobre. “Vaccinazione di massa antinfluenzale e poi anti Covid per le nuove varianti per la popolazione anziana – insiste De Luca -. Era inevitabile che qualcosa in più arrivasse. Impegniamo tutte le Asl a vaccinare in primo luogo tutti gli ospiti delle Rsa pubbliche e private. Questa è la priorità assoluta. Poi seguiremo con attenzione il mondo della scuola”.