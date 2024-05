Torna il maltempo in Campania. Il Centro funzionale multirischi della Protezione civile della Regione ha emesso un avviso di allerta meteo di colore “giallo”, con tipologia di rischio “idrogeologico per temporali”, valido su tutto il territorio regionale dalle 12.00 di mercoledì 8 maggio per le 24 ore successive.

Campania, torna il maltempo: previsti due giorni di temporali

Nel dettaglio si prevedono precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Si prevede anche la possibilità di fulmini, grandine e raffiche di vento.

Il maltempo dovrebbe caratterizzare sia la giornata di mercoledì 8 maggio e giovedì 9 maggio. Il peggioramento delle condizioni meteo sarà accompagnato anche da un leggero abbassamento delle temperature. Da venerdì dovrebbe tornare il clima sereno.