Sarà un weekend di sole e caldo quello che sta per arrivare. Dopo un settembre da record, con temperature estive, anche il mese di ottobre è iniziato con gli stessi presupposti. Le previsioni meteo di questo weekend, infatti, segnalano che anche per le giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre non ci sarà nessun accenno di autunno sulla Penisola.

Campania, torna il caldo africano: picchi di 30° nel weekend

In Campania i valori massimi si attesteranno diffusamente intorno ai 30 gradi, con punte anche superiori a questa soglia, mentre i valori minimi non scenderanno sotto i 14-15 gradi in pianura.

Le previsioni meteo del weekend indicano per sabato 7 ottobre qualche nuvola al mattino ma in rapido dissolvimento e in un contesto di cielo limpido e sereno su gran parte della regione. Nelle ore più calde della giornata si toccheranno picchi di 30 gradi.

Le previsioni meteo di domenica 8 ottobre indicano ancora caldo, cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si aggireranno ancora intorno ai 30 gradi anche se l’aria sarà meno ferma e l’umidità atmosferica tenderà a scendere. L’autunno, secondo gli esperti meteo, dovrebbe arrivare verso metà mese.