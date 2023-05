Campania, si schianta mentre è in diretta Facebook: il video è virale

“Ci hanno segnalato che una persona, a Castellabate, è andato a schiantarsi mentre era in diretta su Facebook. Mentre parlava con i suoi followers l’uomo, un 32enne, ha improvvisamente perso il controllo della vettura finendo contro un muretto. Per fortuna non ha riportato ferite gravi e non ha coinvolto altre persone in questa follia. Siamo basiti.

Le regole della strada stanno diventando un optional ormai, da seguire solo se si ha voglia. Questo folle avrebbe potuto ammazzarsi o uccidere altre persone innocenti. Un totale incosciente, di come ce ne sono troppi sulle nostre strade. Purtroppo se ogni giorno aumenta il numero di incidenti è anche per queste idiozie. Ci auguriamo che venga punito duramente come merita, partendo dalla revoca immediata della patente. Questi soggetti non possono stare in strada, solo così onoriamo la memoria delle tante vittime innocenti di incidenti”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.