Poteva finire in tragedia l’escursione intrapresa da un gruppo di sei persone nella giornata della Vigilia di Natale. Gli escursionisti sono stati ritrovati solo in tarda serata da una squadra di soccorso, dopo ore di intense ricerche. Potevano morire assiderati.

Campania, si perdono durante escursione sulla neve: in sei rischiano di morire assiderati

Come ricostruito, la comitiva era partita da San Potito Sannitico, sull’Appennino, con l’intenzione di raggiungere Monte Airola, ma durante il tragitto ha perso l’orientamento, non riuscendo più a ritrovare la strada per tornare indietro. La situazione è diventata particolarmente critica con il calare delle temperature, quando la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero, aumentando il rischio di ipotermia per il gruppo.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato indispensabile per localizzare e mettere in salvo gli escursionisti, che sono stati successivamente affidati alle cure mediche. Fortunatamente, grazie alla tempestività dei soccorsi, l’incidente si è concluso senza gravi conseguenze. Per i sei “avventurieri” messi in salvo solo tanta paura e qualche linea di febbre.