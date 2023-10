Un’abitazione privata è stata illegalmente trasformata in una Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) senza alcuna autorizzazione ufficiale. La struttura è stata scoperta e chiusa ad Auletta, nella provincia di Salerno, grazie all’intervento dei carabinieri del Nas di Salerno.

Campania, scoperta Rsa abusiva: anziani in condizioni disumane

Durante l’ispezione, i militari dell’Arma hanno scoperto che all’interno della Rsa, camuffata come una comune abitazione, erano ospitati sette anziani, di cui quattro risultavano non autosufficienti. Oltre all’assenza totale dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti, i carabinieri hanno notato la mancanza di personale qualificato per la cura dei nonnini. Inoltre, sono stati sequestrati 150 chili di prodotti alimentari privi di indicazioni di tracciabilità, che venivano somministrati agli ospiti.

Durante il controllo, è stata rinvenuta una baionetta esposta nello studio del proprietario dell’immobile, che è stata sequestrata. In via preventiva, al proprietario sono state ritirate anche le armi regolarmente detenute. La struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, e il Comune ha ordinato la chiusura immediata dell’attività. Gli anziani sono stati trasferiti in strutture idonee o affidati alle loro famiglie.