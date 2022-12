Ancora sangue sulle strade della Costiera Amalfitana. A Praiano, in provincia di Salerno, un giovane di 30 anni del posto è morto in seguito a un grave incidente stradale.

Campania, schianto sull’Amalfitana: morto un ragazzo di 30 anni

Il sinistro si è verificato intorno alle 13 di oggi, 4 dicembre, sulla statale 163 Amalfitana. Stando a quanto si apprende, il 30enne viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato contro una moto.

Sul posto sono giunte due ambulanze che hanno provveduto a trasferire i feriti presso l’ospedale Costa d’Amalfi. Per il giovane, però, non ci sarebbe stato niente da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

In totale i feriti sarebbero quattro. Gli altri due sono stati soccorsi e condotti presso l’ospedale di Ravello, per le cure del caso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.