Sono 406 i nuovi positivi in Campania su oltre 23mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l‘Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.

Campania, sale il tasso di positività: oggi oltre 400 positivi

Il tasso di contagio che ieri era allo 0,69 per cento e oggi è pari all’1,71 per cento. Per quanto riguarda i decessi, oggi c’è solo una vittima. Si registra invece un sensibile aumento dei ricoveri: attualmente ci sono 21 pazienti in terapia intensiva; 4 in più rispetto a ieri. Mentre i posti letto di degenza occupati sono 183, tre in più rispetto a un giorno fa.

“Noi siamo a fine ottobre, ma se continuiamo a distrarci richiudiamo. Già abbiamo un aumento dei positivi e siamo obbligati a seguire i comunicati sui positivi della giornata”, ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di un’iniziativa a Palazzo Santa Lucia sul 25esimo anniversario della soap opera “Un Posto al Sole”.

Report vaccinati

Sono 4.239.342 i cittadini cui è stata somministrata la prima dose di vaccino anti-Covid. Di questi, 3.717.196 hanno ricevuto la seconda dose. Complessivamente le dosi di vaccino inoculate sono 8.049.186. Per quanto concerne la terza dose del vaccino, in Campania sono state somministrate ben 92.648 dosi ad anziani, ai soggetti fragili e al personale sanitario.

Qualiano

De Luca è tornato a parlare anche del focolaio scoppiato in una scuola di Qualiano. Al momento sono risultate positive una ventina di persone, molte delle quali sono bambini. Tra queste ci sono anche 5 maestre.

“Ieri ho scoperto che sono tutti figli di genitori non vaccinati. È una cosa che mi fa impazzire, cosa c’entra questo con lo Stato di diritto? Tu rivendichi come tuo diritto, la possibilità di contagiare i tuoi figli e, a tua volta, i tuoi figli contagiano i bambini nelle scuole”, ha sottolineato De Luca.

“Magari – ha aggiunto – tra questi puoi trovare anche un bambino immunodepresso che è in cura nei nostri ospedali. Questa è totale perdita di senso civico e responsabilità”.

Stamattina, però, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha smentito le parole del governatore campano, il quale ha rivelato che “il 99% dei positivi è figlio di genitori No vax”. Il primo cittadino ha dichiarato ai nostri microfoni che soltanto due famiglie su sei nuclei familiari colpiti dal Coronavirus ha i genitori non vaccinati.