Rubano un’auto Maserati ma per sfuggire ai Carabinieri l’abbandonano in strada. E’ accaduto a Celle di Bulgheria, piccolo Comune in provincia di Salerno. Ad agire due ladri che si erano introdotti in un’abitazione privata rubando le chiavi dell’auto da corsa.

Campania, rubano Maserati poi l’abbandonano per non farsi acciuffare

Come riporta Il Mattino, il proprietario della vettura ha udito però alcuni rumori provenire dall’esterno e si è svegliato. Quando ha acceso la luce, i balordi erano fuggiti. Si è affacciato alla finestra e li ha sorpresi mentre portavano via la Maserati. Il malcapitato non ha fatto in tempo a fermarli, ma ha lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. I militari dell’Arma hanno rintracciato l’auto lungo la strada statale 18 Cilentana. Da qui è partito l’inseguimento con la Maserati che è stata alla fine recuperata all’altezza di Agropoli. I ladri, invece, sono riusciti a fuggire.