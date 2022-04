Buone notizie dall’Unione Europea per la Campania: la sanzione comminata all’Italia per la gestione dei rifiuti in Campania è stata dimezzata passando da 40 milioni di euro a 20. A comunicarlo – attraverso una nota – è la Città Metropolitana di Napoli.

Ma la decisione era già stata anticipata qualche settimana fa dal governatore Vincenzo De Luca. “Il risultato è stato ottenuto grazie alla collaborazione di tutte le amministrazioni coinvolte che ha consentito, attraverso un complesso e delicato negoziato con la Commissione europea, la riduzione della penalità inflitta con criterio “non degressivo” dalla Corte di giustizia.

Rifiuti in Campania, sanzione dimezzata

Sarà dunque la Sapna, la società di gestione dei rifiuti di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, in base all’accordo di Programma tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, ad effettuare gli interventi necessari per consentire lo smaltimento delle ecoballe stoccate nei siti di Pascarola di Caivano e di Taverna del Re a Giugliano. Parliamo di 300mila tonnellate per il primo e 400 mila per il secondo. Il totale sarà – dopo gli opportuni interventi di caratterizzazione, Classificazione e smussatura – trasportato sino allo Star di Caivano dove insiste un impianto a 2 linee.

Il costo delle attività previste – circa 16 milioni di euro – costituirà oggetto di compensazione di corrispondenti crediti che la Regione vanta nei nei confronti della società metropolitana per il conferimento di rifiuti nel termovalorizzatore di Acerra.

Il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi ha parlato “Di un risultato storico storico che affronta in maniera decisiva la delicata questione dello lo smaltimento delle ecoballe, da cui dobbiamo liberarci – ha detto – il più in fretta possibile».