Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del prete 45enne di Eboli che ha abbandonato la sua parrocchia di Oliveto Citra per fuggire con una 40enne di Battipaglia. La donna è sposata e ha tre figli: il marito l’avrebbe denunciata per abbandono del tetto coniugale e sottrazione di minori.

Campania, prete scappato con una donna: lei è sposata con tre figli. Il marito la denuncia

Da oggetto di pettegolezzo di paese è diventata una questione legale. La fuga d’amore del prete e della parrocchiana, infatti, potrebbe avere risvolti in un’aula di tribunale dopo la decisione del marito di lei di sporgere denuncia presso le forze dell’ordine. L’amante del prelato è sposata e avrebbe portato via con lei uno dei tre figli.

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, la love story in chiesa sarebbe nata quando il coniuge tradito è andato fuori in Trentino per motivi di lavoro. Da allora, la moglie, afflitta da un senso di solitudine, avrebbe cominciato a frequentare la parrocchia di Oliveto Citra. Messa dopo messa, tra lei e il prete sarebbe scoccata una scintilla.

La fuga sarebbe avvenuta in occasione di una festa di paese. I fedeli erano convinti che il loro parroco di riferimento fosse partito per una missione in Africa. Giorno dopo giorno, invece, è venuta a galla un’altra verità: i due – lui 45 anni, lei 40 anni – sono scappati insieme per un viaggio senza ritorno. Lui ha deciso di togliersi l’abito talare dopo quattro anni di sacerdozio; lei di lasciare marito e figli e rifarsi una vita, ma dovrà affrontare le conseguenze legali della sua decisione.

Nuovo parroco

Nel frattempo la sede lasciata vacante dal prelato fuggitivo è stata occupata da Don Emmanuel Vivo, su decisione della Curia di Salerno. A commentare la vicenda anche il sindaco, Mino Pignata: “Quando tutto è successo – ha detto – c’è stato un momento di disorientamento, ma devo dire che la nostra comunità ha saputo reagire con grandissima compostezza. Il nuovo parroco, subito nominato dall’arcivescovo, mi pare stia già portando un nuovo equilibrio”.