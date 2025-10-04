Campania, Piero De Luca proclamato nuovo segretario PD. Teresa Armato è presidente

L’assemblea regionale del Partito Democratico ha proclamato Piero De Luca nuovo segretario, mentre Teresa Armato è stata eletta presidente per acclamazione. Nel suo primo intervento, De Luca ha ringraziato pubblicamente il padre Vincenzo, prossimo alla conclusione del suo mandato da presidente della Regione Campania, affermando che “in questi anni ha dato il sangue, l’anima e la vita per rilanciare la Campania”, parole accolte da un lungo applauso. Il neo segretario ha poi sottolineato i risultati raggiunti dal governo regionale: “Nessuno se lo aspettava, nessuno se lo immaginava. Dobbiamo rivendicare con orgoglio ciò che abbiamo ottenuto, perché è stato fatto un lavoro straordinario e dobbiamo proseguire nella rivoluzione avviata.”

Sostegno a Fico e solidarietà a Gaza

Rivolgendosi a Roberto Fico e ai rappresentanti del centrosinistra, De Luca ha ribadito il sostegno al candidato del “campo largo”: “Un grande abbraccio e in bocca al lupo a Roberto Fico e a tutti noi. Dobbiamo lavorare come una squadra coesa, con ambizione e con orgoglio, per costruire un modello che possa essere di riferimento anche a livello nazionale.” Nel corso della relazione ha poi annunciato la proposta di una grande conferenza programmatica da ospitare in Campania, dedicata ai temi del Paese e del Mezzogiorno: “Ripartiamo da qui per occuparci delle questioni che riguardano il Sud.”

A margine dei lavori, il segretario regionale ha espresso solidarietà ai manifestanti che in piazza protestano contro le violenze a Gaza: “Siamo vicini alle persone, alle donne, ai giovani e ai lavoratori che manifestano per ciò che il Governo non riesce a dire. Stanno condannando i crimini efferati del governo Netanyahu, chiedendo pace, rispetto dei diritti umani e della legalità internazionale. Mentre il Governo resta silente, loro stanno restituendo dignità al nostro Paese. Siamo con loro e da qui ripartiremo per costruire l’alternativa a questa destra, avviando un cantiere programmatico progressista che parta dalla Regione Campania come modello e laboratorio nazionale.”

De Luca ha inoltre commentato le dimissioni dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e l’uscita dal centrosinistra del consigliere Giovanni Zannini: “Auguro buon lavoro a chi ha scelto percorsi diversi. Sono decisioni personali che rispettiamo, ma allo stesso tempo tante nuove energie si stanno avvicinando e siamo soddisfatti del lavoro svolto.”

Le parole di Teresa Amato

La neopresidente dell’assemblea, Teresa Armato, ha sottolineato che dopo la fase di commissariamento il partito “si rimette in moto” e ha invitato alla partecipazione: “È il momento di dimostrare la nostra capacità di proposta e di confronto, anche di scontro se necessario, ma sempre con l’obiettivo di portare nel partito idee, passione ed entusiasmo.” Armato ha ribadito che quello in corso è “un congresso unitario, voluto fortemente dalla segreteria nazionale, che segna l’inizio di un percorso nuovo.”

Riferendosi al candidato del centrosinistra per la Campania, ha aggiunto: “Roberto Fico può rappresentare una forte innovazione, facendo tesoro delle tante cose buone realizzate in questi anni.” Infine, ha rivendicato il significato della sua elezione: “Essere una presidente donna non è un dettaglio. Mi impegnerò per promuovere e valorizzare la presenza femminile nel partito. Sono al momento l’unica donna con un ruolo apicale, e questo mi riempie di gioia e di responsabilità. Sono certa che in questa direzione troverò molti alleati, a cominciare dal segretario regionale.”