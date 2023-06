Nuove opportunità di lavoro in Campania. Grazie ad un nuovo contratto di sviluppo, Pasta Rummo è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico. La nota azienda, specializzata nella produzione di pasta, amplierà gli impianti produttivi, creando opportunità di occupazione per 30 nuove risorse.

Campania, Pasta Rummo assume nuovo personale: come candidarsi

Con molta probabilità i neo assunti si occuperanno dei processi produttivi della pasta. Le selezioni potranno dunque riguardare operai di produzione alimentare, addetti alla lavorazione e trasformazione delle materie prime, addetti al confezionamento, operatori di magazzino e logistica, e altre figure.

Come candidarsi

Gli interessati alle prossime assunzioni Pasta Rummo in Campania devono attendere l’avvio dei progetti di ampliamento del sito produttivo e delle relative selezioni di personale. L’azienda, generalmente, raccoglie le candidature tramite l’apposita sezione dedicata al recruiting (Lavora con noi) presente sul proprio sito internet. Da qui è possibile prendere visione delle attuali posizioni aperte in Pasta Rummo e candidarsi online, compilando l’apposito form per inviare il cv.