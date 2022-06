Una Ferrari parcheggiata in strada in una delle località più rinomate della costiera amalfitana. Peccato però che l’auto di lusso fosse in sosta nello stallo riservato ai disabili. E’ successo a Ravello, in provincia di Salerno. Per il trasgressore una multa da 165 euro.

Ravello (Salerno), Ferrari parcheggiata nello stallo dei disabili: multa da 165 euro

Durante un controllo di routine, gli agenti della polizia locale di Ravello (Salerno) si sono imbattuti in una Ferrari rossa fiammante parcheggiata nel posto riservato ai portatori di handicap. A quel punto i caschi bianchi si sono visti costretti a verbalizzare e hanno lasciato sul parabrezza della vettura una contravvenzione da 165 euro.

La Ferrari California era stata parcheggiata nelle strisce gialle nei pressi di piazza Duomo per tutta la scorsa notte. Non vi erano esposti contrassegni a giustificare la sosta in spazi dedicati. Intorno alle 11.30 il proprietario dell’auto ha fatto ritorno. Tuttavia non si è scomposto alla vista della contravvenzione. Anzi, è salito con nonchalance a bordo del veicolo di lusso insieme alla sua compagna ed è ripartito. Per lui sono previsti anche quattro punti di decurtazione dalla patente di guida.