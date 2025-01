La settimana dal 13 al 20 gennaio inizia all’insegna del freddo e del maltempo in Campania, con condizioni meteo variabili e allerte che invitano alla prudenza, soprattutto nelle aree montane e collinari.

Campania nella morsa del gelo, mercoledì possibile aumento delle raffiche di vento

Lunedì 13, il clima sarà ventilato e parzialmente soleggiato, con temperature massime intorno ai 9°C e minime sui 4/5°C in pianura (-1/-2 ad alta quota). Martedì, invece, si prevede un lieve miglioramento, con temperature massime di 11°C, ma il rischio di gelo e neve persiste oltre i 400-500 metri di altitudine. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per neve e ghiaccio, valida fino alle 00:59 di martedì. Si raccomanda particolare attenzione negli spostamenti nelle zone interne e montane, dove sono attesi accumuli significativi.

Mercoledì 15 gennaio sarà caratterizzato da nuvolosità in aumento, con temperature che oscilleranno tra i 6°C e i 12°C. Le raffiche di vento, già significative nei giorni precedenti, potranno intensificarsi. È in vigore un’allerta arancione per vento fino alle 00:59 di mercoledì.

Giovedì e venerdì si prevedono cieli parzialmente soleggiati e temperature massime fino a 14°C. Tuttavia, il vento potrebbe continuare a influenzare le condizioni meteo, rendendo necessari ulteriori aggiornamenti.

Weekend: possibile pioggia leggera

Sabato e domenica saranno giornate variabili, con nuvolosità crescente e un possibile peggioramento nella giornata di domenica 19 gennaio. Le temperature massime resteranno sui 14°C, ma sono attese deboli precipitazioni nelle ore serali.