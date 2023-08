Stop alla circolazione per più di un’ora per la presenza di una mucca sulla carreggiata. I disagi si sono verificati questa mattina, lunedì 14 agosto, sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, in direzione Fisciano.

Campania, mucca a spasso in autostrada: traffico in tilt a Ferragosto

La circolazione è stata ripristinata poco dopo le ore 9.30 grazie al lavoro delle squadre dell’Anas e della Polstrada. Lo stop è avvenuto tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno.

Sul posto è giunto anche il proprietario dell’animale che ha ripreso la mucca e l’ha condotta fuori dall’autostrada. Il tratto è particolarmente trafficato in questi giorni di esodo per il ponte di Ferragosto.