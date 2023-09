Marito e moglie presi a bastonate e colpiti con un martello da tre extracomunitari all’interno di un bar. L’episodio di violenza si è consumato sabato sera in un locale di Matinella, nel comune di Albanella, in provincia di Salerno.

Campania, moglie e marito picchiati con mazze e martelli all’interno di un bar

L’uomo, per la gravità delle condizioni in cui è stato ridotto, dopo un primo ricovero all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania è stato trasferito a Napoli: ha riportato profonde ferite e brutti traumi con emorragia interna. Meno gravi, invece, le condizioni della moglie.

Sabato sera, i due coniugi si trovavano in un bar, quando nel locale sono entrati i tre extracomunitari armati di mazze e martelli. Dopo una breve discussione verbale, i tre hanno iniziato a scagliarsi con violenza sul marito e la moglie. L’uomo è stato colpito alla testa e all’addome, la donna invece al petto.

La scena si è consumata davanti agli altri clienti del bar che non hanno potuto far altro che chiedere aiuto. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Scalo e Agropoli. Le due vittime sono state trasferite in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Poi, nella notte, per l’uomo i sanitari hanno deciso il trasferimento a Napoli in quanto presentava una contusione polmonare molto serie ed un ematoma a livello epatico.

Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine per ricostruire l’episodio e soprattutto capire la motivazione alla base dell’aggressione. Forse nei giorni scorsi c’era stato un tentato furto da parte dei tre immigrati ai danni della coppia. Ma l’ipotesi è al vaglio degli inquirenti.