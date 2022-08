Un incubo durato quattro anni tra le mura domestiche: una ragazzina di appena 13 anni (ora ne ha 17) costretta a compiere e subire atti sessuali dal patrigno. A finire in manette un uomo di 41 anni residente nel Baianese, tra Napoli e Avellino.

Campania, abusa della figlia 13enne della compagna: arrestato

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’orco aveva iniziato una relazione di convivenza con la mamma della vittima. Da lì poi, condividendo le stesse mura, avrebbe messo gli occhi sula 13enne ne avrebbe abusato almeno per quattro anni. Continue e ripetute violenze sessuali che hanno trasformato l’abitazione in una prigione. La ragazzina era stata prima avvicinata con lusinghe e complimenti, poi è stata minacciata. Veniva infatti intimidita affinché non raccontasse a nessuno, nemmeno alla mamma, la verità sugli abusi subiti.

Le indagini sono partite lo scorso 21 agosto scorso su denuncia della madre della ragazza, oggi 17enne. Gli investigatori avrebbero accertato che in questi anni il 41enne avrebbe indotto la ragazza a compiere e subire atti di natura sessuale contro la sua volontà. Il Gip del tribunale di Avellino, su richiesta del procuratore capo, Domenico Airoma, ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata.