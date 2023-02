Hanno trascinato un bambino di appena 12 anni un rapporto a tre. Si trattava del figlio di lei. E’ con l’accusa di violenza sessuale e tentata corruzione di minore che una coppia – un uomo e una donna di 40 anni – sono finiti agli arresti domiciliari.

Campania, rapporto a tre ma con il figlio di 12 anni: nei guai coppia di 40enni

I due arrestati sono residenti nella Valle Telesina. Ieri sono comparsi davanti al Giudice per le indagini preliminari per celebrare l’interrogatorio di garanzia. Gli avvocati difensori ricorreranno al Riesame per annullare la custodia cautelare oppure ottenerne una meno gravosa. Le indagini sono scattate dopo la denuncia sporta dal papà del 12enne, ex marito della donna che ora convive con un altro uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 12enne sarebbe stato coinvolto in atti sessuali e costretto ad assistere a rapporti di natura intima dal compagno della madre e dalla mamma stessa. Apparentemente una fantasia erotica spinta, se non fosse che la terza persona trascinata nel rapporto a tre fosse un minore. Dopo questi episodi, il bambino avrebbe deciso di raccontare tutto al suo padre naturale. L’uomo a quel punto ha deciso di presentarsi alla Polizia per indagare sull’accaduto. La scorsa settimana la Procura di Benevento ha fatto scattare la misura cautelare agli arresti domiciliari per entrambi i 40enni.