Piccolo inciampo per il nuovo prodotto lanciato dalla Ferrero. A pochi giorni dal massiccio battage pubblicitario che ha annunciato l’arrivo sugli scaffali del Nutella Gelato (Nutella Ice Cream Pot), il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto in via precauzionale per un errore in etichetta.

Campania, la Ferrero ritira un lotto del Nutella gelato per motivi precauzionali

Come recita l’avvio di richiamo, pubblicato sul sito web del Ministero della salute dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il richiamo è stato disposto per l’assenza della lista degli allergeni in etichetta. Il lotto in questione è il numero L074E32B00 con data di scadenza fissata al 5 settembre 2025, prevalentemente venduto e distribuito in Campania dove l’azienda ha lanciato anche una massiccia campagna pubblicitaria in piazza Municipio.

Nel dettaglio, il ritiro dai negozi è stato disposto perché sui barattoli con il lotto sopra indicato la lista degli ingredienti non era in lingua italiana e non sono indicati gli allergeni (di cui è necessaria la conoscenza per scongiurare eventuali reazioni allergiche nei consumatori).

Il Nutella Ice Cream Pot contiene Latte, panna, nocciole e soia e può contenere inoltre glutine, uova, mandorle, noci e Pistacchi. Il Nutella Ice Cream Pot è arrivato quest’anno in Italia come nuovo prodotto col quale l’azienda di Alba entra nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo quello degli stecchi e dei coni.