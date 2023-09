Posizioni aperte alla Ferrero. La multinazionale alimentare cerca nuove figure da inserire nello stabilimento campano di Avellino. Si cercano operai e manutentori elettronici.

Campania, la Ferrero cerca nuovi operai nella sede di Avellino

Per la posizione di operaio sul sito di Ferrero nelle posizioni aperte non ci sono particolari requisiti da rispettare. A comunicarlo è la stessa azienda, famosa in tutto il mondo per i prodotti dolciari come la Nutella: “Se è interessato a una posizione presso il nostro stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi invii il suo profilo. Esamineremo attentamente le informazioni fornite. Sarà nostra cura contattarla nel caso ci fossero posizioni aperte in linea con il suo profilo. Clienti, qualità e attenzione sono al centro di tutto ciò che facciamo. Per avere successo in Ferrero, pertanto, dovrà essere altrettanto attento al cliente e al prodotto quanto lo siamo noi: dedicato a ottenere risultati brillanti per i clienti di tutto il mondo”.

Quanto si guadagna

Gli stipendi medi mensili per Operaio/a presso Ferrero – Italia sono circa €1.442, ovvero 37% al di sopra della media nazionale (fonte: Indeed.com). L’azienda è presente 53 paesi. In Campania ci sono stabilimenti anche a Caserta, Caivano , Benevento, Salerno, Napoli e Pomigliano d’Arco. “Lavorare in Ferrero – scrive la Ferrero sul suo sito ufficiale – significa far parte di una delle più grandi industrie dolciarie al mondo e per la più grande azienda alimentare italiana. Ogni giorno si lavora con la sensazione di essere parte di una famiglia allargata, che permette a tutti i dipendenti di apprendere e crescere insieme all’azienda“.

Come manutentore elettronico

Maggiori competenze invece sono richieste per la posizione di manutentore elettronico. “Il nostro Tecnico Manutentore Elettronico esegue attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione di Stabilimento. Per questo necessità di conoscenze approfondite di elettrotecnica ed automazione generale; deve essere in grado di eseguire l’analisi guasto e la diagnostica su impianti elettrici (teleruttori, motori) ed elettronici (azionamenti per motorizzazioni e PLC).

Necessita di:

conoscenze tecniche di natura elettronica;

capacità di analisi guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi;

grande attitudine al problem solving e al lavoro di squadra e proattività.

Il campo di lavoro spazia dalla preparazione al confezionamento e le tipologie di intervento più frequenti vanno da magazzini automatici, isole robotizzate e macchine confezionatrici complesse. Tutti i processi seguono la metodologia lean e molte attività si stanno evolvendo in ottica di industry 4.0.

I requisiti minimi per inviare la propria candidatura sono:

Diploma di Maturità o Qualifica professionale in ambito elettronico o meccatronico;

Ottime capacità di analisi;

Conoscenza di PLC.