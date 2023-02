“Io non posso entrare”, è quanto recita un cartello ironico all’ingresso di un negozio che vende fioro nel Cilento, in Campania. Il divieto d’accesso è rivolto a Blanco, dopo che durante Sanremo aveva preso a calci i fiori per lui appositamente allestiti.

Campania, in un negozio di fiori Blanco non può entrare: c’è il divieto

Il cartello, immortalato da alcuni passanti, è finito in rete diventando virale strappando il sorriso di decine di persone. Dopo poco però, è stato ritirato per evitare strumentalizzazioni e polemiche una volta che aveva acquisito troppa viralità.

Intanto, la Procura di Imperia competente per il territorio di Sanremo, ha accolto l’esposto presentato dal Codacons contro il cantante bresciano, reo di aver preso a calci l’intera scenografia floreale durante la sua esibizione come ospite.

Blanco, infatti aveva distrutto prima a calci e poi scaraventandole con le mani le scenografie floreali del giardino di rose per lui allestito sul palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Ora dovrà rispondere di danneggiamento per quella azione, che aveva portato anche il pubblico a fischiarlo condannando fermamente il gesto: ora rischia una pena che va dai sei mesi ai tre anni di reclusione, anche se è probabile che il tutto possa commutarsi in una grossa sanzione economica da parte degli inquirenti nei confronti del cantante bresciano.