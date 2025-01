La Campania si prepara a una brusca ondata di maltempo a partire da domani, sabato 11 gennaio.

Campania: in arrivo piogge intense e neve a bassa quota, temperature vicine allo zero

Le previsioni meteo annunciano piogge abbondanti su gran parte del territorio regionale, neve a bassa quota nelle aree interne, soprattutto in Irpinia, e un calo delle temperature che sfioreranno lo zero nelle ore più fredde a partire da domenica 12 gennaio.

Sabato 11 gennaio: pioggia

Il maltempo inizierà già dalle prime ore di sabato, con piogge diffuse e persistenti su Napoli, la fascia costiera e le aree pianeggianti. Nelle zone interne, come in Irpinia, la neve è attesa già a quote collinari, intorno ai 500-600 metri. Temperature rigide accompagneranno le precipitazioni, con valori che si aggireranno intorno ai 5-6°C nelle aree costiere e vicino allo zero nelle zone interne.

Domenica 12 gennaio: gelo e instabilità

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un ulteriore abbassamento delle temperature. Piogge sparse continueranno a interessare la regione, mentre nelle aree interne si intensificheranno i fenomeni nevosi, con possibilità di accumuli significativi sopra i 700 metri. In Irpinia, Beneventano e Matese, le minime potranno scendere sotto lo zero, favorendo gelate mattutine.

Le previsioni per la settimana successiva

Il maltempo dovrebbe attenuarsi gradualmente a partire da lunedì 13 gennaio, ma le temperature resteranno rigide per tutta la settimana successiva. Cieli sereni o parzialmente nuvolosi potrebbero caratterizzare le giornate centrali della settimana, con freddo ancora intenso, soprattutto nelle ore notturne.

Le temperature previste per il weekend: