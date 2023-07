L’hanno ribattezzata la “cupola africana”. Una cappa di calore intenso che da sabato, 8 luglio, travolgerà gran parte dell’Italia da Nord a Sud. Ad annunciarlo sono gli esperti di meteo.

In arrivo la “cupola africana”

Il clima mite di questi giorni sta per dirci addio per lasciare spazio a una nuova fase segnata dall’arrivo dell’anticiclone africano. Il termometro comincerà a salire in maniera vertiginosa, con temperature di 8/10° superiori alla media, a partire da sabato 8 luglio. L’apice del caldo arriverà dopo il weekend, tra lunedì 10 e mercoledì 12, con massime che toccheranno i 40° anche in Campania durante le ore di punta. A Napoli previsti 38 gradi di massima.

Quanto durerà?

Purtroppo della “cupola africana” – fanno sapere gli esperti – non ci sbarazzeremo in fretta. Secondo alcuni modelli previsionali, durerà fino a metà della prossima settimana, per poi registrare un lieve calo delle temperature. Per i più pessimisti, invece, potrebbe durare più a lungo. Ciò che è certo è che l’estate mite di cui abbiamo beneficiato fino ad oggi sta per lasciare le nostre latitudini.