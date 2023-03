Poste Italiane ha comunicato il calendario del pagamento delle pensioni di aprile 2023. Avverrà in due date diverse a seconda delle modalità di erogazione scelta dal singolo pensionato.

Campania, il calendario delle pensioni di aprile: pagate in due giorni diversi

Dal 1º aprile al 6 aprile verranno distribuite in contanti agli sportelli postali, all’esterno dei quali dovrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro. Mentre per gli accrediti bancari dei trattamenti previdenziali bisognerà aspettare il 3 aprile. Dunque chi vorrà ritirare materialmente la pensione dovrà recarsi in posta nei giorni ricompresi tra sabato 1 aprile e giovedì 6 aprile. Chi ha scelto invece l’opzione dell’accredito sul proprio conto, dovrà attendere il primo lunedì del mese.

Come controllare il cedolino

Per controllare di quanto è aumentata la propria pensione grazie alla perequazione 2023, è necessario controllare l’importo sul cedolino. Si tratta di un’operazione semplice, eseguibile anche con l’aiuto del personale Caf:

effettuare l’accesso alla propria sezione personale sul portale Inps tramite Pin, Spid, Carta d’Identità Elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei Servizi (Cns);

cliccare sulla sezione dedicata del portale;

cliccare sull’icona che fa al caso proprio (sono disponibili, ad esempio, i servizi “ultimo cedolino”, “confronta cedolino”, “modifica dati personali”, “recupero Certificazione Unica”).

Gli aumenti

Nel frattempo, già da marzo, sono partiti gli aumenti delle pensioni – previsti dal tasso di perequazione per il 2023, fissato al 7,3% – anche per i cedolini con importo superiore a 2.101,52 euro lordi, quattro volte il minimo stabilito. Nel mese di marzo, a questi soggetti sono stati accreditati anche gli arretrati di gennaio e febbraio. I titolari di pensioni inferiori a quattro volte il minimo, invece, hanno ricevuto gli aumenti già a partire dello scorso gennaio. La stessa rivalutazione degli importi sarà prevista anche sulle pensioni di aprile.