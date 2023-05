Si arricchisce purtroppo di un nuovo capitolo la vicenda del gattino lanciato nel burrone a Montefusco, in Irpinia. L’autore del filmato, contattato sui social, si è detto non pentito del gesto criminale di cui si è macchiato e sfida chiunque lo voglia contattare e voglia ottenere giustizia per l’animale ammazzato.

Campania, gattino lanciato nel burrone. Il ragazzo del video: “Non mi pento”

Nella giornata di ieri era diventato virale il filmato di un ragazzo che, tenendo per mano un felino, lo definiva “malato” e poi lo scagliava in una scarpata come un sasso. La clip ha scatenato un’ondata di indignazione sui social. Il giovanissimo – un minorenne della provincia di Avellino – sarebbe stato identificato dai residenti.

Tuttavia, come spiega il parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, “il ragazzo ha inviato un vocale su WhatsApp con cui dice di voler sfidare chiunque chieda giustizia per il gatto ucciso. In un’altra versione parla di un ipotetico videomontaggio di cui però non spiega il motivo”.

“Abbiamo già provveduto a denunciare il tutto alle Autorità alle quali abbiamo anche indicato il profilo Instagram che ci è stato segnalato dai cittadini come quello appartenente al protagonista del video – conclude il parlamentare -. Ci aspettiamo che si indaghi e si vada fino in fondo alla vicenda”.