Un video raccapricciante postato oggi dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. Un ragazzo – probabilmente minorenne – che afferra un gattino e lo lancia in un burrone. Poche parole, pochi gesti, pochi secondi di filmato che documentano il cinismo di un adolescente con in mano un animale domestico.

Campania, afferra un gattino e lo lancia in un burrone

Teatro della vicenda è Montefusco, in provincia di Avellino. Nella clip si vede un giovane in compagnia di un felino. “E’ malato – dice il protagonista del filmato – Vabbuò”.

Poco dopo si vede una mano scagliare il gattino oltre un burrone, in una scarpata montuosa. Una macchia che attraversa il cielo per atterrare a metri e metri di distanza. Non si conoscono le condizioni dell’animale, né se sia sopravvissuto o meno allo schianto. Il video sarebbe poi stato postato su Instagram.

La replica

“Il responsabile è stato identificato e denunciato dagli abitanti – spiega Borrelli in un post – ma ha detto che si trattato di un fotomontaggio. Stiamo procedendo a verifiche. La prima domanda che ci poniamo è perché fare un video del genere?”

I precedenti

Purtroppo non è la prima volta che i social documentano casi di violenza o aggressione ai danni di animali. Nell’ottobre del 2020 divenne virale un video che mostrava a Casoria un adolescente prendere a calci un gattino sul bordo della strada. Il felino finì contro un muro e morì per le gravi ferite riportate.