E’ entrato in chiesa, si è abbassato i pantaloni e ha urinato all’interno dell’acquasantiera. E’ l’episodio, ai limiti del verosimile, che si è verificato nella chiesa di Sant’Adiutore Vescovo di Cervinara, nella provincia di Avellino.

Le circostanze dell’accaduto non sono chiare. A denunciarlo, però, Stefania Cioffi, presidente dell’associazione “A Croce Salus” di Cervinara, che da tempo organizza la Via Crucis Vivente, uno degli eventi di maggiore attrazione in Irpinia in occasione della Pasqua. Fedeli e religiosi, richiamati dall’odore pungente di pipì, avrebbero trovato dell’urina all’interno dell’acquasantiera. Ignoti sono entrati all’interno della Chiesa e hanno urinato nel recipiente d’acqua santa senza destare sospetti. Sarebbe la seconda volta che accade. Che sia un atto di vandalismo o uno scherzo di cattivo gusto poco importa.

“Di fronte ad un atto così disgustoso quasi vengono meno le parole – commenta Stefania Cioffi -. È una vergogna, è inaccettabile che certe menti perverse continuino ad oltraggiare un luogo di culto; perché a prescindere dal credo religioso la cosa che mi indigna di più è la mancanza di rispetto per dei luoghi sacri. Viene oltraggiata non solo la nostra parrocchia ed i nostri parroci, ma vengono oltraggiati i nostri ricordi, le nostre radici, i nostri valori, i nostri progetti. Non so quali siano i propositi di queste ‘menti perverse’, ma di una cosa sono certa: che come associazione, e come singoli cittadini, oggi vogliamo dire basta”.