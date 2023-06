La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore giallo in tutta la regione per la giornata di oggi giovedì 2 giugno.

Campania, è ancora allerta meteo: previsti forti temporali

Secondi gli esperti, temporali intensi sebbene fortemente localizzati, potranno verificarsi tra le 14 e le 21. Come già evidenziato nei giorni scorsi, anche per oggi le precipitazioni potrebbero avere una particolare consistenza in alcune zone ed essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento.