Campania, donna trovata morta in un noto B&B

Una donna di 38 anni è stata rinvenuta all’interno di una stanza di un B&B nel centro di Salerno, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e da via Settimio Mobilio.

Salerno, 38enne ritrovata morta in un B&B

A trovare il cadavere sono stati i gestori della struttura ricettiva. La donna, infatti, avrebbe dovuto liberare la stanza nella mattinata di oggi. Quando la 38enne è stata ritrovata cadavere, immediatamente è stata allertata la Polizia che è intervenuta sul posto.

Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe morta per probabile overdose ma al momento non si esclude alcuna pista e gli inquirenti stanno indagando sulle ultime ore di vita della vittima. Dai rilievi effettuati sul corpo non vi sarebbero segni di violenza. La 38enne, sposata con due figli, aveva trascorso alcuni periodi in cura in una comunità.