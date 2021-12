Picco di contagi in Campania. Il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione segnala 1770 nuovi casi Covid. Mai così tanti dalla scorsa primavera. Fa un balzo in avanti anche il numero dei decessi. Oggi infatti sono 8 le persone che hanno perso la vita stroncate dal virus.

Campania, picco della quarta ondata in Campania

Se il numero dei contagi cresce, spinto anche dalla diffusione della nuova variante Omicron, resta invece stabile il dato dei ricoveri. Rispetto a ieri, infatti, aumenta di un’unità il numero delle persone in terapia intensiva. Identico invece quello dei pazienti in degenza ordinaria. Per fronteggiare la quarta ondata di Covid, il governatore Vincenzo De Luca ha limitato i festeggiamenti in piazza in vista del Natale con una nuova ordinanza restrittiva già foriera di polemiche. Dal Governo centrale invece spingono per la vaccinazione ai bambini, così da ridurre la circolazione del virus tra le fasce in età scolastica.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 1.770

Test: 39.914

Deceduti: 8 ​

Report posti letto su base regionale: