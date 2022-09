Attimi di paura questa mattina sull’A2 tra Campagna e Contursi dove un gruppo di bufale, improvvisamente, hanno invaso la corsia autostradale.

Campania, bufale investite sull’autostrada

Un’auto, che percorreva il tratto a velocità sostenuta, non ha fatto in tempo a fermarsi e li ha investiti. I due animali, che si trovavano a poca distanza l’una dall’altra, sono entrambi morti sul colpo.

Il conducente non ha riportato gravi ferite ma è stato necessario comunque l’intervento di un carro attrezzi per portare via l’auto seriamente danneggiata. Coinvolte nel sinistro anche altre 3 auto e un autoarticolato, tutte illese le persone alla guida.

Indaga la Polizia

Sul posto sono giunti anche gli uomini della Polizia Stradale che hanno avviato le indagini sul caso e effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale. Rallentamenti per gli automobilisti sopraggiunti che hanno potuto percorrere l’autostrada solo su una corsia in direzione sud.