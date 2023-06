Torna il maltempo in Campania. Da questa notte fino alle 20 di domani scatta l’allerta meteo di colore giallo su disposizione della Protezione Civile regionale.

Campania, in arrivo temporali e raffiche di vento

Saranno possibili temporali improvvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione. In alcuni punti del territorio, i fenomeni potrebbero avere una particolare intensità. Si potranno verificare anche grandine, fulmini e raffiche di vento.

Sono possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, frane e caduta massi. Si raccomanda la massima attenzione per le raffiche di vento , anche in assenza di precipitazioni.

Quando torna il bel tempo

I fenomeni temporaleschi dovrebbero concentrarsi soprattutto tra nelle ore notturne tra venerdì e sabato, con possibili rovesci in mattinata. A partire dal pomeriggio, invece, il tempo dovrebbe registrare un progressivo miglioramento. Domenica previsto di nuovo sole e temperature in rialzo.