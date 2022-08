AVELLINO. Assalti ai bancomat con le bombe: i carabinieri rintracciano e arrestano 9 componenti della banda che ha messo a segno diversi colpi tra banche e uffici postali.

Arresti ad Avellino per furti ai bancomat

Dalle prime ore dell’alba, i carabinieri del comando provinciale di Avellino stanno eseguendo nove misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino nei confronti di soggetti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere dedita ad assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali mediante l’utilizzo di ordigni esplosivi ad alto potenziale.

Sono accusati di aver fatto parte di una banda che assaltava banche e uffici postali utilizzando “ordigni esplosivi ad alto potenziale”: nove persone sono state arrestate dai carabinieri, su disposizione della magistratura irpina.

Il blitz dei militari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Avellino, su richiesta della procura, si è svolto, oltre che nella stessa provincia di Avellino, in quelle di Foggia, Lecce e Palermo. I nove sono accusati di far parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere furti.