Tre nuovi punti vendita Decò, di cui due in Campania. Ad annunciarlo la società “Multicedi” che gestisce una delle più importanti catene delle distribuzione alimentare in Italia. L’apertura è prevista tra il 22 e il 23 luglio. In prospettiva saranno più di 100 le assunzioni previste.

Tre nuovi punti vendita Decò in Campania

Un punto vendita sorgerà a Potenza, in Basilicata. Precisamente in via della Meccanica 3 (si tratta del primo nel capoluogo lucano). Altri due superstore invece a Benevento, in via dei Mulini 131, e a Caianello, nel casertano, nel nuovissimo Parco Commerciale “VentoForte”, posto all’uscita dell’A1 Milano – Napoli.

“I tre punti di vendita – spiegano i promotori dell’iniziativa – vantano una superficie che varia tra i 1000 e i 1600 metri quadri e offriranno, come gli altri presenti nel territorio nazionale, dalle dieci alle quindicimila referenze, capaci di garantire freschezza, qualità e grande convenienza. Continua, inoltre, anche nelle nuove aperture del gruppo campano l’impegno per l’ambiente: i tre punti di vendita saranno dotati di ecocompattatori Coripet, che premieranno con una scontistica loro riservata i cittadini e clienti che sceglieranno di usarli per conferire bottiglie e flaconi in PET”.

Previste 100 assunzioni

Il gruppo, inoltre, annuncia anche “una quarta apertura, anche questa realizzata con la controllata Multipet all’interno del parco commerciale “VentoForte”: si tratta di un nuovo store Ayoka, pronto a offrire circa cinquemila referenze dal mondo pet, tra accessori, food, acquari e tutto ciò che serve per prendersi cura degli animali domestici. Con questa apertura, l’azienda conferma anche il suo impegno per il benessere animale: lo store, infatti, come gli altri a insegna Ayoka, vivrà anche e soprattutto di eventi e attività di sensibilizzazione a favore degli animali, perlopiù destinati a famiglie e scuole. I nuovi punti di vendita contribuiranno, inoltre, a creare occupazione nel territorio, nelle provincie interessate dalle aperture sono state previste infatti oltre 100 assunzioni”.

Lavora con noi

E’ prevista la possibilità di inviare la propria candidatura sul sito ufficiale della Decò al seguente indirizzo. E’ necessario inserire le proprie generalità e allegare il proprio curriculum, indicando inoltre la mansione per cui ci si candida (cassiere, magazziniere, addetto banco ecc). Sarà poi il responsabile delle risorse umane a vagliare le candidature e a contattare eventualmente l’utente per la fissazione di un colloquio.