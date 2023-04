Si è trasformata in tragedia una vacanza in Cilento. Un ragazzo di appena 25 anni è morto a Pisciotta dopo una serata con gli amici. Fatale una caduta in una scarpata.

Cilento, precipita in una scarpata: morto 25enne

Teatro della tragedia è Caprioli, frazione costiera del Comune di Pisciotta. L’allarme è scattato questa mattina all’alba. Il ragazzo, originario di Pellare, frazione del comune di Moio della Civitella, aveva trascorso la serata con una comitiva in un noto locale della zona.

In circostanze poco chiare, all’uscita si sarebbe fermato lungo la strada per espletare alcuni bisogni fisiologici. Tuttavia il muretto vicino al quale si sarebbe avvicinato per urinare avrebbe ceduto facendolo precipitare in un burrone.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia si sono precipitati sanitari del 118 e carabinieri. Gli uomini del pronto intervento però non ho potuto far altro che constatare il decesso. Indagano i carabinieri della stazione Pisciotta. Inizialmente era stato chiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco, ma poi la salma è stata recuperata senza la necessità dell’intervento dei caschi rossi.

Sul posto il medico legale Adamo Maiese per l’esame esterno del corpo. La notizia si è subito diffusa sia nel piccolo comune di Moio della Civitella che a Pisciotta. Sconcerto per il tragico episodio che ha visto protagonista il giovane.