Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. È il drammatico bilancio di quello che assume i contorni dell’ennesimo femminicidio che si registra in Campania. Lui, pizzaiolo di 63 anni, Vincenzo Carnicelli. Lei, Annalisa Rizzo, 43 anni, impiegata di banca. Teatro del delitto è il comune di Agropoli, in provincia di Salerno.

Agropoli, uccide la moglie e si toglie la vita

La tragedia si è consumata questa mattina in Via Donizetti. Sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri e il reparto investigazioni scientifiche per i rilievi del caso. I militari hanno trovato sul posto una lama insanguinata, probabilmente l’arma del delitto.

La dinamica è ancora da accertare. Secondo una prima ipotesi, l’uomo avrebbe ferito mortalmente la moglie con un coltello al culmine di una discussione e poi si sarebbe tolto la vita. La coppia aveva una figlia minore che pare dormisse al momento del delitto. A dare l’allarme l’anziana madre della donna, che non aveva notizie da ore.