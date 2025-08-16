La Protezione Civile della Regione Campania ha esteso l’allerta meteo di livello giallo su tutto il territorio regionale fino alle 23.59 di domenica 17 agosto. L’avviso, basato sulle valutazioni del Centro Funzionale, segnala precipitazioni improvvise e locali temporali che potranno manifestarsi soprattutto tra le 12 e le 23.59.

Campania, allerta meteo gialla domenica 17 agosto: rischio temporali e forti piogge

Le piogge potrebbero presentarsi con particolare intensità e accompagnate da grandine, fulmini e raffiche di vento. La Protezione Civile invita alla massima prudenza, soprattutto per il rischio idrogeologico: sono possibili allagamenti, innalzamento dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque sulle strade, caduta massi e frane. Attenzione anche ai danni alle strutture e alle coperture esposte, a causa di fulmini, grandine e vento forte. La protezione civile inviata a “limitare gli spostamenti non necessari e di adottare tutte le precauzioni del caso”.